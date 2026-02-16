El temporal de viento cesará este viernes tras casi 30 días consecutivos y 7 borrascas en la Comunitat Valenciana

El temporal de viento cesará este próximo viernes tras haber encadenado cerca de 30 días consecutivos con fuertes rachas de viento de poniente en la Comunitat Valenciana, que comenzaron el 22 de enero y han estado motivados por siete borrascas de gran impacto, la primera Ingrid y la última Oriana.

Hasta entonces, añadeAEMET, seguirá el viento de poniente y noroeste, menos intenso que la semana pasada, pero que también dará lugar a la activación de avisos por viento. Los días de viento más intenso de esta semana serán este lunes y el jueves. Asimismo, advierte de que aunque el viento sea menos intenso durante los próximos días, el peligro de que se produzcan impactos como caída de ramas, de árboles o estructuras más frágiles persiste, ya que todos estos elementos están debilitados después de tantos días de temporal.

Además, señala que el viento que está soplando es seco, por lo que la vegetación también ha sufrido pérdida de humedad acumulada por las lluvias de meses pasados y esta sequedad puede dar lugar a mayor fragilidad.

Registros

Según Aemet, entre el 22 de enero y el 15 de febrero el recorrido del viento en el aeropuerto de Valencia ha sido de 15.077 kilómetros, cifra obtenida a partir de la distancia diaria recorrida por la masa de aire sobre esa zona abierta, libre de obstáculos alrededor y sobre la que se tiene una serie larga de datos.

La conclusión es, según Aemet, que se trata del periodo de 25 días con más recorrido de viento, lo que podría ser equivalente a persistencia y fuerza del viento, desde que hay registros en el aeropuerto de Valencia, es decir, desde al menos 1966. Según los datos de Aemet, el 14 de febrero el viento recorrió una distancia de 1.001 kilómetros, el día 15 fue de 805, el 12 de 794 y el 13 de 632 kilómetros.