Las temperaturas irán al alza en la Comunitat Valenciana este fin de semana, en el que habrá algunas nubes, que el domingo pueden dejar al final del día lluvias débiles en el litoral de Valencia, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Este viernes el cielo estará despejado, puede haber algún banco de niebla local en el interior de Valencia a primera hora de la mañana y las temperas máximas irán en ascenso en el interior de la mitad norte y experimentarán pocos cambios en el resto.

Además, se pueden producir heladas débiles localmente en puntos del interior y el viento soplará flojo de componente oeste, con intervalos de noroeste moderado, en el interior norte de Castellón y el sur de Alicante la primera mitad del día, mientras que en el litoral habrá un intervalo de componente sur por la tarde.

Temperaturas fin de semana

Para el sábado se espera cielo poco nuboso o despejado, aumentando a intervalos de nubes bajas en el norte de Castellón al final del día; temperaturas en ascenso, y viento flojo de componente oeste por la mañana, girando a este por la tarde.

El domingo, día de las elecciones, habrá intervalos nubosos en la mitad norte y cielo poco nuboso en el sur. No se descartan precipitaciones débiles y dispersas en el litoral de Valencia a últimas horas del día, las temperaturas cambiarán poco, y el viento soplará flojo dirección variable, tendiendo a este por la tarde.