El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha estimado el recurso interpuesto por la empresa Promoparc contra su exclusión de la licitación convocada por el Ayuntamiento de València -a través de su empresa municipal de Urbanismo Aumsa- para la explotación de tres aparcamientos situados en la fachada marítima de la ciudad. La resolución del TARC, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, permite reactivar el proceso de adjudicación de este contrato, que llevaba cinco meses suspendido de manera cautelar.

El pasado mes de febrero Aumsa se vio obligada a anular la primera licitación cuando el TARC dio la razón a Promoparc, que recurrió tras ver rechazada su oferta por parte de los técnicos de la empresa municipal. Días más tarde, la empresa municipal lanzó un nuevo concurso que Promoparc volvió a impugnar al ser excluida del proceso. En esta segunda ocasión el TARC no ordena anular la licitación, sino que decreta retrotraer las actuaciones y admitir la oferta presentada por la empresa, levantando la suspensión cautelar del concurso.

Como hemos venido contando a lo largo de los últimos meses, la idea del gobierno local es entregar a una misma mercantil la explotación durante los próximos 5 años de tres aparcamientos municipales situados en el frente marítimo de la ciudad. Uno de ellos es el de la plaza Martí Grajales, junto al Mercado del Cabanyal, mientras que los otros dos están en la zona de La Marina: uno es el párking subterráneo situado junto al edificio ‘Veles e Vents’ y el otro el estacionamiento en superficie del entorno de los tinglados 4 y 5. El importe de licitación del contrato es de 1,8 millones de euros.