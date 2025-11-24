Un recurso paraliza el proceso para adjudicar la explotación de tres párkings de la fachada marítima

LEER MÁS El Ayuntamiento privatiza tres aparcamientos públicos de la fachada marítima

Según ha sabido Onda Cero, el Ayuntamiento de València ha tenido que paralizar el proceso de licitación convocado para adjudicar la explotación de tres apartamientos situados en la fachada marítima de la ciudad. El motivo es el recurso que ha presentado una empresa cuya oferta no se encuentra entre las cuatro admitidas en la concurso público. La licitación ha quedado suspendida de manera cautelar hasta que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) resuelva ese recurso.

La empresa municipal Aumsa (Actuaciones Urbanas Municipales SA) sacó a concurso el verano pasado la explotación de estos tres aparcamientos durante un período de tres años. Uno de ellos es el de Martí Grajales, junto al mercado municipal del Cabanyal, mientras que los otros dos están en la zona de La Marina: se trata del aparcamiento subterráneo situado junto al edificio Veles e Vents y del párking en superficie del entorno de los Tinglados 4 y 5.