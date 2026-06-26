Un nuevo recurso paraliza por segunda vez el concurso para la gestión de tres aparcamientos municipales del frente marítimo

LEER MÁS El Ayuntamiento privatiza tres aparcamientos públicos de la fachada marítima

El Ayuntamiento de València no está teniendo suerte en su intención de entregar a una empresa privada la explotación de tres aparcamientos públicos de la fachada marítima que gestiona la empresa municipal Aumsa (Actuaciones Urbanas Municipales SA). Según ha sabido Onda Cero, la empresa Promoparc Aparcamientos ha recurrido de nuevo su exclusión del proceso de licitación ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC) -organismo dependiente del Ministerio de Hacienda- que ha decretado la “suspensión cautelar” del concurso hasta que dicte una resolución. El TARC entiende que “los perjuicios que podrían derivarse de la continuación por sus trámites del procedimiento de contratación son de difícil o imposible resolución” si no se paraliza el proceso temporalmente.

La primera licitación ya tuvo que ser anulada el pasado mes de febrero después de que el TARC diera la razón a esta misma empresa, que vio rechazada su oferta por parte de los técnicos de Aumsa. La empresa municipal lanzó un nuevo concurso días después, que es el que ha quedado paralizado ahora de nuevo de manera cautelar.

La idea del gobierno local es entregar a una misma empresa la explotación durante los próximos 5 años de tres aparcamientos municipales situados en el frente marítimo de la ciudad. Uno de ellos es el de Martí Grajales, junto al mercado municipal del Cabanyal, mientras que los otros dos están en la zona de La Marina: uno es el párking subterráneo situado junto al edificio ‘Veles e Vents’ y el otro, el estacionamiento en superficie del entorno de los tinglados 4 y 5. El importe de licitación del contrato es de 1,8 millones de euros.