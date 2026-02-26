VIVIENDA

El PSPV en el Ayuntamiento de València traslada a Fiscalía presuntas irregularidades en la permuta de VPP

Piden al Ministerio Público que investigue esta permuta del Ayuntamiento con una promotora que debía entregar 39 viviendas de protección pública ya construidas a cambio de suelo municipal para 250 viviendas y 1,7 millones de euros. Unas viviendas que tenían adjudicadas 39 familias que entregaron 1.000 euros de reserva.

Amparo Sánchez

València |

Juego de llaves de un inmueble
Juego de llaves de un inmueble | Freepik

El grupo municipal socialista ha denunciado ante la fiscalía la permuta mediante la que el Ayuntamiento de Valencia adquiría 39 viviendas de la promotora Domio Desarrollos II y entregaba a cambio cuatro solares para construir 200 viviendas protegidas. Reiteran que las viviendas adquiridas ya estaban comprometidas y que el consistorio conocía dicha situación.

Ha asegurado el portavoz del grupo municipal socialista, Borja Sanjuan, que han presentado la denuncia por tres posibles delitos: falsedad documental, estafa y prevaricación administrativa. Insiste en que tendrán que explicar por que siguieron con el proceso si sabían que había derechos adquiridos sobre dichas viviendas

Además han instado a la Abogacía del Ayuntamiento a emitir un informe sobre la legalidad de la permuta para que se revise el expediente.

Defienden la legalidad el proceso

El concejal de urbanismo, Juan Giner, ha respondido a los socialistas que la empresa ya ha trasladado esta mañana al consistorio toda la información que se le ha requerido. Ha confirmado que se ha solicitado por escrito a la asesoría jurídica que proceda a su revisión.

