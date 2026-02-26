El PSPV en el Ayuntamiento de València traslada a Fiscalía presuntas irregularidades en la permuta de VPP

El grupo municipal socialista ha denunciado ante la fiscalía la permuta mediante la que el Ayuntamiento de Valencia adquiría 39 viviendas de la promotora Domio Desarrollos II y entregaba a cambio cuatro solares para construir 200 viviendas protegidas. Reiteran que las viviendas adquiridas ya estaban comprometidas y que el consistorio conocía dicha situación.

Ha asegurado el portavoz del grupo municipal socialista, Borja Sanjuan, que han presentado la denuncia por tres posibles delitos: falsedad documental, estafa y prevaricación administrativa. Insiste en que tendrán que explicar por que siguieron con el proceso si sabían que había derechos adquiridos sobre dichas viviendas

Además han instado a la Abogacía del Ayuntamiento a emitir un informe sobre la legalidad de la permuta para que se revise el expediente.

Defienden la legalidad el proceso

El concejal de urbanismo, Juan Giner, ha respondido a los socialistas que la empresa ya ha trasladado esta mañana al consistorio toda la información que se le ha requerido. Ha confirmado que se ha solicitado por escrito a la asesoría jurídica que proceda a su revisión.