Pérez Llorca pide evitar "discusiones internas" para 2027: "Hemos aprendido del pasado"

El president de la Generalitat y líder del PP de la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, sigue sin ser ratificado como candidato de los 'populares' valencianos a la reelección a menos de un año de las Elecciones Autonómicas 2027. Pérez Llorca ha coincidido en el Foro Nueva Economía Tribuna Mediterránea en València con el secretario general del PP, Miguel Tellado, quien ha dedicado buenas palabras al dirigente valenciano aunque no ha llegado a confirmarlo como candidato a los próximos comicios.

El president de la Generalitat por el PP afirma estar viviéndolo "con tranquilidad". Insta, en este sentido, a evitar divisiones internas para revalidar la Presidència de la Generalitat. "Mientras tengamos discusiones internas, nunca seremos un proyecto solvente de gobierno. Cuando aprendimos eso, empezamos a ser alternativa de gobierno", ha recordado Juanfran Pérez Llorca en el citado foro valenciano.

"Yo les puedo asegurar que hemos aprendido de los problemas del pasado y que iremos todos juntos a refrendar las diputaciones y la Generalitat en las próximas elecciones", ha añadido en declaraciones ante los medios de comunicación y líderes políticos, económicos y sociales, entre ellos, por ejemplo, los alcaldes de las tres capitales provinciales de la Comunitat Valenciana: María José Catalá (València), Luis Barcala (Alicante) y Begoña Carrasco (Castelló de la Plana), los tres del PP.

Pérez Llorca, sobre Mónica Oltra: "En mi partido no sería militante"

La dedicación de Juanfran Pérez Llorca es "exclusiva" con la Comunitat Valenciana en referencia a la candidata del PSPV-PSOE a la Presidència de la Generalitat, Diana Morant, quien ocupa igualmente el cargo de ministra de Ciencia, Innovación y Universidades. Y sobre Compromís, el líder 'popular' habría echado a la exvicepresidenta de la Generalitat y ahora candidata, Mónica Oltra, de las filas de su partido.

"Una persona que se va a sentar en el banquillo por nada menos que haber tapado el abuso a una menor. Esa [persona], en mi partido, no solo no volvería a presentarse. En mi partido ya no sería ni militante", ha valorado el president de la Generalitat y líder del PP de la Comunitat Valenciana.

Pérez Llorca defiende sus Presupuestos: "Creo en sindicatos y patronal"

Foro Nueva Economía Tribuna Mediterránea en València en el que el actual jefe del Gobierno valenciano ha dado por aprobados los Presupuestos de la Generalitat 2026, que saldrán previsiblemente adelante en dos semanas aunque con una advertencia a Vox. Juanfran Pérez Llorca adelanta que el PP no aprobará nada de Vox que no les parezca bien a los 'populares'. No habrá, en ese sentido, recortes a sindicatos o patronal.

"Yo creo en la labor de los sindicatos y en la labor de la patronal. Y, en esa posición, me voy a mantener y lo voy a intentar defender. Respecto a la Acadèmia Valenciana de la Llengua, yo soy defensor. Cierto es que discrepo de alguna forma de proceder que han tenido algunos miembros de la AVL pero soy un defensor de la institución", ha opinado Pérez Llorca.

El president de la Generalitat ha anunciado una nueva Ley del Suelo en la Comunitat Valenciana para favorecer la construcción de vivienda nueva protegiendo el entorno y el medio ambiente así como mayores inversiones en la climatización de centros educativos de nuestra autonomía.