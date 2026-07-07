Servicios Sociales reparte kits con productos básicos entre las personas sin hogar para hacer frente a la ola de calor

La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, ha participado en València, junto a la concejala de Bienestar Social, Marta Torrado, en el reparto de kits básicos de protección frente a las altas temperaturas para personas en situación de sinhogarismo. En total se distribuirán 2.100 paquetes con artículos de primera necesidad, en colaboración con varios ayuntamientos, coincidiendo con la ola de calor extremo que afectará a la Comunitat Valenciana en los próximos días.

Contienen botellas térmicas de agua, productos antimosquitos y elementos de protección solar como gorras, cremas solares y toallitas refrescantes entre otros productos. El objetivo según Albalat es mitigar los riesgos derivados de las olas de calor que afectan especialmente a quienes viven en la calle.

Afirma que es necesario garantizar los derechos y la protección de quienes más lo necesitan. El protocolo autonómico, que permanece operativo en toda la Comunitat Valenciana, establece que tras los avisos por altas temperaturas emitidos por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, se deben movilizar los recursos municipales y sociales previstos para atender, informar y acoger a las personas sin hogar, especialmente en municipios de más de 25.000 habitantes.