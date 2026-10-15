El nuevo plan de inundaciones aumenta en más de un 60 % el riesgo en las zonas de la DANA

Las zonas afectadas por la DANA de 2024 aumentarán más de un 60% la superficie de zonas inundables respecto a la cartografía anterior a la riada. Es una de las principales conclusiones que se han dado a conocer tras la revisión del Plan de Acción Territorial para la Prevención de Inundaciones, más conocido como el Patrivoca que tiene previsto aprobar la Generalitat.

El conseller de Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha explicado ha señalado que los estudios realizados confirman la necesidad de intervenir en las cuencas de manera integral.

El estudio combina análisis de precipitaciones extremas, caudales, modelización hidráulica, características del territorio y planeamiento urbanístico, además de evaluar posibles actuaciones hidráulicas y de restauración hidrológico-forestal. En el interior también aumenta la peligrosidad, aunque de forma más moderada.

La nueva cartografía contempla escenarios con periodos de retorno de 25, 100, 500 y 2.000 años y establece siete niveles de peligrosidad y en función de estos se marcan las restricciones. Para mejorar la representación de los episodios extremos, el equipo de la UPV ha analizado 11.720 datos de 1.090 pluviómetros.

El vicepresidente tercero ha señalado que los estudios realizados “confirman la necesidad de intervenir en las cuencas de manera integral, combinando infraestructuras hidráulicas como las obras de encauzamiento que corresponden al Gobierno, restauración hidrológico-forestal y soluciones basadas en la naturaleza”, y ha asegurado que “parte de estas últimas actuaciones ya las ha asumido la Generalitat” con los futuros parques inundables y la limpieza de cañas.

Tal y como se ha explicado en la presentación, los resultados evidencian que la integración del riesgo de inundación en el planeamiento urbanístico municipal “sigue siendo parcial y desigual”. También se ha explicado que de los 74 municipios evaluados solo 12 habían adaptado su Plan General Estructural y en 31 la gestión del riesgo se aborda en fases avanzadas del desarrollo urbanístico, cuando muchas decisiones territoriales ya están tomadas”.

Por este motivo, el vicepresidente ve necesario “avanzar hacia criterios más homogéneos e incorporar la prevención desde el principio”. La revisión del PATRICOVA plantea impulsar una estrategia integral de adaptación y resiliencia, con medidas como adaptar las edificaciones a las cotas de inundación, incorporar zonas de laminación e infraestructuras verdes, estudiar la relocalización de usos vulnerables en situaciones críticas y mejorar las condiciones de evacuación y autoprotección.

Como ha adelantado el vicepresidente, tras la presentación, el procedimiento marca que tendrá lugar el anuncio de la revisión del plan que publicará el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) mañana viernes, 16 de octubre, y se abrirá el plazo de información pública. En paralelo, se notificará a los municipios afectados y a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que ya ha participado en el proceso. Tras estos plazos establecidos, se dictará la resolución de aprobación.