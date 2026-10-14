La nueva Renta Valenciana de Inclusión entra en vigor el lunes 19 de octubre

La nueva Renta Valenciana de Inclusión entrará en vigor el próximo lunes 19 de octubre. Así lo ha avanzado el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, durante la sesión de control en Les Corts.

El jefe del Consell ha apuntado que exigirá el empadronamiento durante los tres años anteriores a la solicitud, así como que quienes reciban la ayuda y tengan menores a cargo deben garantizar su escolarización y asistencia en la enseñanza obligatoria, incluyendo la gratuita de 0 a 3 años.

Además, entre otras novedades, la Renta de Inclusión pasa a ser compatible con un salario de trabajo y refuerza el "compromiso activo" con la búsqueda de empleo. Asimismo, se han actualizado las cuantías para adaptarlas al coste de vida y tiene en cuenta el número de personas que viven en el hogar, pagando hasta un 30% extra a los que tengan alquiler o hipoteca.

Por otra parte, Pérez Llorca ha señalado que la ley de vivienda social incluirá "el arraigo y la vecindad" para acceder a estos recursos.

También lo hará el nuevo reglamento de gestión del parque público de viviendas en el que están trabajando y que, según ha dicho, incorporará "un nuevo sistema de adjudicación que atenderá a criterios objetivos de arraigo, integración educativa, laboral y circunstancias sociales y familiares".