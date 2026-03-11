Nofumadores.org insta a las Comunidades Autónomas a establecer medidas que frenen el consumo del vaper entre los jóvenes

La Asociación Nofumadores afirma que las comunidades autónomas tienen margen de actuación para regular el consumo de vapeadores especialmente por parte de los más jóvenes. Alertan de que no son conscientes de las consecuencias a largo plazo y que es el paso previo para el consumo de tabaco.

Ante la demora para que salga adelante la nueva Ley estatal del Tabaco, en la que también se regulará el uso de vapeadores, consideran que cada territorio puede abordar la problemática actual y seguir el ejemplo de Galicia. Según Raquel Fernández, presidenta de la entidad, a diario son miles de jóvenes los que se enganchan al vapeo y que pueden conllevar una adicción.

Aseguran desde la asociación que cada vez son más los adultos que combinan el uso de vapeadores con el consumo de tabaco lo que reiteran incrementa los riesgos.

Recuerda que nueve de cada diez jóvenes están expuestos al humo digital puesto que sus referentes en redes sociales promocionan los vapeadores lo que provoca que tengan normalizado su consumo.