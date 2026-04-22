Menos de un 10% de las empresas valencianas cuentan con protocolos frente a contingencias como la DANA o el apagón

Según las conclusiones de un informe del Colegio de Ingenieros Industriales solo el 6´6 por ciento de las empresas valencianas cuenta con un protocolo frente a contingencias lo que demuestra que las empresas valencianas no están preparadas para hacer frente a una nueva DANA.

Respecto a la implementación de herramientas digitales en la gestión de riesgos, el informe pone de manifiesto la ausencia en 9 de cada 10 empresas, aunque el 63% lo está valorando (hay una intención de hacerlo, pero no se ha ejecutado). Tanto empresas como administraciones tienen muy claros los beneficios del uso de dichas herramientas y destacan las áreas en las que la tecnología podría aportar mayor valor inmediato.

Entre los motivos que alegan las empresas de la provincia de Valencia, para no contar con un protocolo, está la falta de presupuesto, el desconocimiento sobre como elaborarlo o la falta de referentes en su sector. Federico Torres, presidente del COIIV, afirma que es una carencia que se produce en empresas de cualquier tamaño.

Reitera que los riesgos a los que se enfrentan las empresas son diferentes según su tamaño y por ello plantean un espacio común en el que plantear posibles soluciones desde distintos puntos de vista. El 72,4% de las empresas está dispuesta a participar en el Hub planteado si está enfocado a acciones concretas y resolutivas y, de ellas, el 68% son micro o pequeñas empresas.

Los sectores que más interés han mostrado son aquellos que más expuestos están frente a los riesgos climáticos como la agricultura, la industria, la energía, las infraestructuras y el transporte.