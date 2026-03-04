Lluvias en el sur de Valencia y norte de Alicante y viento en puntos de litoral e interior

El cielo de la Comunitat Valenciana estará este miércoles muy nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles, localmente persistentes en el sur de Valencia y norte de Alicante y menos probables y con carácter aislado en la mitad sur de Alicante. Además, las temperaturas mínimas ascenderán, mientras que las máximas se mantendrán, y el viento soplará moderado a fuerte del nordeste, con probabilidad de rachas muy fuertes en puntos del litoral y zonas altas o expuestas del interior, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Aemet ha establecido el aviso amarillo por viento del nordeste en el interior y en el litoral central y sur de la provincia de Alicante, donde podrían alcanzarse rachas de hasta 70 Kilómetros por hora. También ha establecido aviso amarillo por fenómenos costeros en el litoral sur de Alicante, donde se podría registrar viento del nordeste de entre 50 y 60 kilómetros por hora (fuerza 7) y olas de tres metros.

Previsión jueves

Para mañana jueves se prevé cielo cubierto con precipitaciones generalizadas acompañadas de barro, localmente fuertes y persistentes y ocasionalmente con tormenta, y temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso. Del mismo modo, se espera viento del noreste moderado con intervalos de fuerte en el litoral y en el interior, flojo a moderado de componente este, salvo en Alicante donde soplará la componente norte.