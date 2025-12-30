La lenta reparación de los ascensores en la zona DANA sigue provocando numerosos problemas quince meses después de la riada

Numerosas comunidades de propietarios denuncian que siguen esperando a que las empresas responsables de los ascensores procedan a su reparación a pesar de que les prometieron que serían reparados tras el verano.
La justificación general que han recibido es la falta de materiales y piezas para proceder a la reparación de los ascensores. Esto complica el día a día de muchas familias como la de David Couso afectado de Paiporta y con dos hijos pequeños que se ven obligados a subir y bajar seis plantas a diario para poder realizar sus actividades.
En su caso sólo han reparado de forma urgente el ascensor de uno de los cuatro bloques de su comunidad, en el que vive una persona con movilidad reducida, pero lamenta que no estén dando solución al resto de ascensores.
Una situación que asegura no les ayuda a pasar página ante lo sucedido y que emocionalmente les provoca más daño.