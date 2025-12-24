Inicio Emergencias duplica el personal que atiende el teléfono 1·1·2 esta Nochebuena

La Conselleria de Emergencias e Interior ha duplicado el personal encargado del teléfono 1·1·2 Comunitat Valenciana esta Nochebuena con el fin de dar respuesta al posible aumento del número de llamadas y de atender a la ciudadanía con la mayor eficacia y rapidez posible.

Así lo ha explicado el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, en una visita al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, ubicado en l'Eliana, para felicitar las fiestas a las personas que se encargarán de prestar la atención en el 1·1·2 durante la jornada.

Valderrama ha destacado “la labor esencial de un servicio que ofrece respuesta inmediata las 24 horas del día durante los 365 días del año” y ha agradecido “el esfuerzo que realizan las personas que integran la sala del 1·1·2 Comunitat Valenciana para hacer frente a las emergencias, así como la absoluta profesionalidad y eficacia con la que desempeñan su trabajo”.

La sala de atención del 1·1·2 se refuerza este 24 de diciembre un 19 % y contará con un equipo operador y de coordinación compuesto por 64 personas, mientras en una jornada habitual el servicio está atendido por 54. El mayor refuerzo se realiza en el turno de noche, con 17 personas, frente a las nueve habituales de un día ordinario.

El operativo se completa con la labor supervisora de una persona más por cada uno de los turnos, con lo que en su conjunto son 67 personas las que prestarán sus servicios para garantizar una adecuada atención a las posibles llamadas de emergencia esta Nochebuena.

Asimismo, para la jornada del Día de Navidad, el personal de la sala del 1·1·2 se reforzará en un 6 % y será un equipo de 60 personas el que se encargue de atender estas funciones de forma coordinada con otros profesionales de emergencias y seguridad.

Consejos a la ciudadanía

El conseller ha pedido prudencia si se tiene que efectuar algún desplazamiento, así como abstenerse de conducir vehículos si se ha consumido alcohol, y también ha animado a la ciudadanía a seguir los consejos de autoprotección que se efectúan, a través de los canales oficiales para evitar situaciones de riesgo durante el periodo navideño, con numerosas fiestas y espectáculos con gran afluencia de público.