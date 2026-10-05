Léleman Conqueridor supera al CV Guaguas para alzar el Trofeo Ciutat de València

El Léleman Conqueridor se proclamó campeón del Trofeo Ciutat de Valencia tras superar al CV Guaguas por 3-2 (21-25/25-21/25-23/17-25/15-13). Una final con un esfuerzo titánico de los valencianos que le dieron la vuelta a la situación en la tercera manga y que fueron capaces de remontar tres puntos en el quinto y decisivo set. El equipo de Nou Moles puso un broche de oro a un campeonato donde rozaron la excelencia para marcar un prometedor punto de partida para la nueva temporada.

La primera manga tuvo muchas alternativas en el inicio con el Conqueridor dominando en el juego y marcador. Con tres arriba (8-5) los visitantes tuvieron reacción rápida para igualar y llevar el tanteo a su favor hasta el 13-15 con un Mikko Räsänen protagonista. Un saque a la red de los valencianos abría todavía un poco más la brecha, que ya era de cuatro puntos. El conjunto de Nou Moles no bajó los brazos y consiguió recuperarse al 17-18 que obligaba a parar el partido Sergio Camarero. En esa pausa encontró un respiro para los suyos, que terminaron volviendo a dominar para cerrar el set por 21-25.

El Conqueridor siguió intentándolo en una segunda manga en la que no empezaron del todo bien. El marcador en contra de 7-11 apagó por completo al equipo, que con la charla de Bertassoni consiguió hacer brillar a los suyos en un espectacular segundo set. La recuperación fue instantánea con un 12-13 que no se detuvo hasta el saque directo del Koko Linares (16-15). Los locales supieron jugar gracias en parte al temple de su capitán Javier Monfort, las defensas de un inspirado Juanmi González y el acierto de Manu Furtado al bloqueo y también al saque, con el que terminó respondiendo para el 25-21.

CV Guaguas salió a ganar el tercer set desde el inicio y abriendo una brecha imposible de remontar de hasta seis puntos (4-10). Bertassoni pidió pausa para recomponer la situación y el equipo volvió a rehacerse como ocurriera en el anterior. El Conqueridor llegaba a ponerse tres abajo pero todavía le quedaba un mundo para conseguir una remontada que solo los valencianos pueden explicar. Camarero pedía tiempo pero la entrada de Jonás Ponzio lo había revolucionado todo. Con el 20-23, los de Nou Moles se pusieron en las manos del argentino que desde el saque causó estragos, llegando a igualar el partido. Juanmi González y Javier Monfort volvieron a ser los nombres propios para cerrar un set que estaba completamente perdido desde el arranque.

El conjunto amarillo no iba a cometer el mismo error en el cuarto set, que dominó también desde el inicio. El Léleman Conqueridor pagó la revancha de CV Guaguas que enfurecido consiguió cerrar la cuarta manga por 17-25.

Y como si nada hubiera pasado antes de llegar al tiebreak, CV Guaguas y Léleman Conqueridor se volvían a colocar en pista. A cada lado de la red se respiraba la tensión de un partido que significaba mucho más que un título en pretemporada. El equipo grancanario tomaba la delantera hasta colocarse en un 10-13 que no fue ni mucho menos decisivo. Manu Furtado cogió la responsabilidad desde el saque y sus compañeros hicieron el resto. Una muestra de garra y caracter del equipo de Paulo Bertassoni, que continuaba creyendo junto a un pabellón de Nou Moles que gritó junto al equipo el primer título de la temporada ante uno de los mejores equipos de la Superliga.