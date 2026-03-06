Huelga estudiantil por el 8M en la Comunitat Valenciana: "Que nos escuchen"

Un año más, llega el 8 de Marzo, el Día Internacional de las Mujeres. Una jornada de reivindicación alrededor del mundo en pro de la igualdad y de los derechos de las mujeres que, este 2026, cae en domingo. Por ello, muchas de las acciones reivindicativas previstas en la Comunitat Valenciana se han adelantado a este viernes, seis de marzo, entre ellas, la huelga estudiantil con motivo del 8 de Marzo.

El Sindicat d'Estudiants del País Valencià y la entidad feminista Lliures i Combatives han llevado a cabo manifestaciones en València, Alicante y Castelló de la Plana para incidir en la igualdad también en las aulas. En esta ocasión, las y los manifestantes suman reivindicaciones relacionadas con la actualidad, como los acontecimientos que están teniendo lugar en Irán y en Oriente Medio.

"No solamente es por la huelga. Hoy reivindicamos también por la ola imperialista que está habiendo, que nos parece horrible. Nos parece que es muy importante hablar de este tema ahora mismo, además ahora que el fascismo está en auge. También es contra el fascismo, obviamente", explica Carolina Matoses, una de las manifestantes y militante del Sindicat d'Estudiants del País Valencià.

"Que nos escuchen. Nos organizaremos cada vez más", adelanta Matoses.

8M 2026: Horario de las manifestaciones en la Comunitat Valenciana

Castelló de la Plana adelanta igualmente los diferentes actos reivindicativos del 8 de Marzo de 2026. Este Día Internacional de las Mujeres coincide temporalmente con la Romeria de les Canyes y, por ello, la concentración-manifestación principal también se ha adelantado a este viernes, seis de marzo. Concretamente, a partir de las 18:00 horas y desde la Plaza de la Muralla Liberal.

València, Alicante y el resto de municipios de la Comunitat Valenciana que reivindican el 8 de Marzo mantienen sus acciones según el calendario.