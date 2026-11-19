Hoy venía pensando en… la retirada de Juan Mata del fútbol.

Abandona el fútbol uno de los mejores futbolistas que he conocido como persona y como jugador. Sí tuve la suerte de conocerle personalmente en sus inicios en el mundo del fútbol, cuando fichó por el Valencia, y descubrí a un chaval joven con ganas de comerse el mundo pero con la cabeza muy bien amueblada. Tiempo después y pese a tantos éxitos en su carrera futbolística me demostró que aquella percepción no estaba equivocada. Solo su iniciativa, la de Common Goal dando el 1% de su sueldo y el de otros muchos futbolistas a los que convenció para fines sociales es una muestra del Mata persona.

Con la retirada de Mata se va uno de esos futbolistas con valores que nos ha dado grandes alegrías. Como valencianista con aquella Copa de 2008 y como español con aquel Mundial de 2010. Y como amigo de Rafa Benítez con aquella UEFA con el Chelsea entrenado por el madrileño en Amsterdam de 2013. La noche previa a la final tuve el placer de entrevistarle en el hotel de concentración. Me acribilló a preguntas sobre el Valencia al que siempre le guardó un cariño especial al ser el equipo que le hizo brillar y crecer en sus inicios. Y ya con la medalla colgada en el Amsterdam Arena tuve la oportunidad de volver a entrevistarlo y charlar con él y me deseó mucha suerte para el Valencia. Ojalá hubiese podido desarrollar toda su carrera en el Valencia. Era de esos jugadores que uno nunca desea que se marchen.

Llegó al Valencia sin hacer ruido. Carboni tuvo ojo y sabiendo que el Real Madrid no le iba a dar oportunidades se lo trajo con la carta de libertad bajo el brazo. Años después fue vendido por 28 millones de euros después de rendir a un gran nivel en el Valencia. Trabajo excepcional de director deportivo. Ese trabajo que desde que Lim colocó a sus amiguetes al frente de la parcela deportiva del Valencia jamás se ha repetido. Ahora la cosa ha cambiado. Al frente está un profesional como Braulio que es capaz, lo ha demostrado en alguna ocasión, de encontrar Matas en el mercado. Ojalá lo consiga. Por favor Braulio haznos un Carboni pronto…