Hoy venia pensando en… el compromiso de algunos futbolistas con el Valencia.

Es verdad que cuando las cosas vienen mal dadas, cuando los resultados no acompañan y cuando se está en la pelea por no descender somos muy dados a criticarlo todo. Es cuando más florece esa cantinela de “jugadores mercenarios” como si todos los futbolistas del equipo que pierde no sintieran el escudo que defienden ni tuvieran ningún compromiso con su equipo. No niego que los haya que como las meigas haberlas haylas. Pero no podemos meter a todos en el mismo saco.

Hace poco os hablaba de ese compromiso de Hugo Duro a quien esta temporada no le están saliendo las cosas como el quisera pero del que no tengo ninguna duda. Lo mismo que dije de Gayá cuando un sector de Mestalla decidió tomarla con el capitán. Pues bien, hoy me gustaría hacerlo de otro de los capitanes del Valencia: Pepelu.

El valencianista ya dio en su día un paso importante al cambiar del Ciutat a Mestalla. En el Levante aquello sentó fatal y es normal. Pero Pepelu decidió elegir el Valencia aún sabiendo que en Orriols se convertiría en persona non grata. Y después de un buen arranque que le llevó a jugar con la selección española absoluta tuvo un bajón de rendimiento que nos hizo albergar ciertas dudas sobre su fichaje. Pero aquí viene una pregunta importante ¿se puede brillar en un equipo que con tan pobre bagaje colectivo? Difícil, muy difícil.

Pero os decía lo del compromiso porque Pepelu lejos de bajar los brazos al perder la titularidad siempre ha demostrado estar al servicio del equipo. Donde le llamen, donde le pongan. Si ha tenido que actuar de central por la malísima planificación deportiva lo ha hecho hasta convertirse en algunas ocasiones en el mejor central del equipo sin ser esa su posición natural. Y lo ha hecho sin rechistar, sin quejarse.

Porque seguramente haya futbolistas en este mundo del fútbol que ni sientan ni padezcan ante las derrotas. Son esos que solo miran la cartera a final de año. No creo que sea el caso de Pepelu. Un futbolista que ha demostrado de sobra su compromiso en las buenas pero aún más en las malas…