El Gobierno invertirá 23M€ para construir 200 viviendas en la zona de la DANA de València

El Gobierno invertirá 22,8M€ para construir unas 200 viviendas nuevas en la zona cero de la DANA de la València. Se trata de parte de su plan para garantizar una vivienda digna en las áreas afectadas por las inundaciones del veintinueve de octubre y que el Ejecutivo ha presentado ahora a alcaldes, alcaldesas y representantes municipales de las diferentes localidades ubicadas en la zona DANA.

Se priorizará, más concretamente, a los municipios de la zona cero más tensionados en materia de vivienda. Serán, además, viviendas de protección oficial (VPO) en régimen de alquiler asequible durante treinta años. "Además de construir viviendas, gestionaremos estas viviendas", adelanta la presidenta de la empresa pública estatal de vivienda Casa 47, Leire Iglesias.

"Con procesos de selección públicos, transparentes, iguales y ante notario que garanticen la igualdad de acceso a la vivienda a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas", ha especificado Iglesias en declaraciones a los medios de comunicación tras la referida reunión con alcaldes y alcaldesas de la zona cero de la DANA de València en la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana.

Se abre ahora un plazo para que los ayuntamientos interesados ofrezcan sus solares municipales, cuya idoneidad será evaluada después por Casa 47. "Es una necesidad acuciante en nuestras poblaciones. Necesitamos que las administraciones que tienen las competencias lleven adelante medidas", valora el alcalde de Alaquàs, Toni Saura, del PSPV-PSOE.

"Esta iniciativa no acaba solo en la adquisición sino en la gestión [de las nuevas viviendas] para evitar que haya descontrol y que todo esto sea realmente efectivo", destaca, por su parte, el alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, también del PSPV-PSOE. Según datos del Gobierno, quedan veintidós familias todavía realojadas por los efectos de la catástrofe a fecha de catorce de abril.