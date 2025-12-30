La Generalitat concluye en un año la reconstrucción del 72 % de las obras locales asumidas

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha destacado que el Consell ha finalizado en un año la reconstrucción del 72 % de las obras locales asumidas por la Administración autonómica con una ejecución de más de 30 millones de euros de los cerca de 52 presupuestados.

Esta parte del Plan Endavant tenía como objetivo recuperar infraestructuras municipales que sufrieron graves daños por las inundaciones de octubre de 2024. Los trabajos llevados a cabo no solo han permitido restituir las infraestructuras anteriores sino incorporar mejoras para hacerlas más resilientes frente a fenómenos meteorológicos extremos.

El jefe del Consell ha señalado que estas actuaciones “se iniciaron después de que la Generalitat asumiera las competencias necesarias para llevar a cabo obras de rehabilitación en más de una veintena de localidades afectadas ante las dificultades de los ayuntamientos para asumir los trabajos y la necesidad de ejecutarlos a la mayor brevedad posible”.

Las infraestructuras asumidas abarcaban vías, pasarelas, puentes, caminos y accesos en los municipios de Alfafar, Torrent, Alcàsser, Picassent, Godelleta, Chera, Requena, Gestalgar, Sinarcas, Cheste, Beniparrell, Albal, Catarroja, Massanassa, Aldaia, Buñol, Chiva, Loriguilla, Algemesí, Montserrat, Siete Aguas, Calles, Bugarra, Macastre, Sot de Chera, Pedralba, Paiporta y Utiel.

El president ha reiterado la colaboración de la Generalitat con las localidades damnificadas para seguir dando respuesta a las necesidades de los municipios ya que “se trata de uno de nuestros objetivos principales en el proceso de reconstrucción así como ayudarles en las labores de reactivación y refuerzo de las infraestructuras dañadas”.

Obras concluidas

En estos momentos, de las 58 obras asumidas por la Generalitat ya se han finalizado 42, lo que supone que una quincena municipios cuentan con todas las actuaciones completadas, mientras que en el resto de las localidades ya hay infraestructuras finalizadas y en servicio, avanzando de forma progresiva en la recuperación total del resto.

Los municipios en los que ya han concluido todas las actuaciones de reconstrucción de las infraestructuras dañadas son Algemesí, Montserrat, Buñol, Siete Aguas, Macastre, Chera, Requena, Gestalgar, Beniparrell, Catarroja, Massanassa, Albal, Aldaia, Cheste, Paiporta y Alfafar. En el resto de las localidades, parte de las obras ya se ha completado y las intervenciones pendientes está previsto que finalicen progresivamente a lo largo de los próximos meses.