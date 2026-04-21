Family Up reclama medidas urgentes ante el problema social que ya supone el acceso a una vivienda

Cada vez son más los jóvenes que no pueden emanciparse y muchas las familias que destinan una parte importante de sus ingresos al alquiler de una vivienda comprometiendo su estabilidad. Reiteran que la situación de la vivienda ha pasado de ser un problema económico a ser un problema social tal y como reflejan los últimos datos de la tasa AROPE que apuntan a que un 31% de los valencianos se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social.

Alicia Grau, presidenta de la entidad, reclama medidas urgentes que pongan en el centro el interés general y el bienestar de las familias.

Una solución a los bloqueos administrativos, la inseguridad jurídica y las dificultades de acceso a financiación que considera deben llegar desde el consenso y el impulso por parte de las distintas administraciones.