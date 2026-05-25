El expresidente del gobierno, Felipe González, afirma que el sector empresarial cuenta con mejor valoración que el político

El expresidente del gobierno, Felipe González, ha reiterado durante un diálogo en el marco de una reunión de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), que la valoración que los ciudadanos hacen del sector empresarial es mucho mejor que la del sector político. Un acto durante el cual también ha asegurado que debería haber elecciones nacionales este año. Según ha recordado el expresidente las inversiones dejan dinero y eso es positivo para el conjunto de la sociedad.

En la misma línea se ha referido el presidente de AVE, Vicente Boluda, que ha destacado los empresarios generan riqueza y contribuyen a mejorar el estado del bienestar.

Afirma que creer en ellos es entre otras cosas reducir la burocracia, abandonar la confrontación o confiar en los empresarios para que tomen sus propias decisiones de inversión.