Felipe González reclama a Pedro Sánchez un adelanto electoral tras la imputación de Zapatero: "Debería haber elecciones este año"

El expresidente del Gobierno Felipe González ha manifestado este lunes "por primera vez" que "debería haber elecciones este año" y ha defendido el "liderazgo no mercenario, el que no se ejerce para beneficio propio sino para el de los demás".

En un acto de la Asociación Valenciana de Empresarios, González ha insistido hasta en cuatro ocasiones que esa cita electoral debería tener lugar "este año", y ha dejado claro que "deberíamos tener respeto por la infantería, que diría (el presidente de Castilla-La Mancha) García-Page",

En esta línea, ha afirmado que "el liderazgo que yo aprecio es el liderazgo no mercenario, el que no se ejerce para beneficio propio sino para el de los demás", y el que se "hace cargo del estado de ánimo de la gente".

Para ello, ha puesto como ejemplo a la líder opositora venezolana María Corina Machado, con quien no congenia en ideología, pero que "ha ejercido en favor de la libertad del pueblo venezolano el típico liderazgo no mercenario".

Ha insistido en defender la presunción de inocencia de Zapatero

Respecto a la situación judicial del también expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Felipe González ha admitido que "le impresionó mucho el auto" y ha afirmado que "nos afecta como país, nos afecta como partido y nos afecta como personas".

González ha insistido en defender la presunción de inocencia de Zapatero, al tiempo que ha manifestado: "Yo no lo veo con capacidad para montar una ingeniería financiera como la que estoy viendo" o que "haya llegado en su carrera vital a saber qué es una sociedad off shore".

El también expresidente del Ejecutivo ha señalado que es "absolutamente indiscutible" su derecho a defenderse y su presunción de inocencia, al tiempo que ha elogiado la actuación "extraordinariamente garantista" del juez.

No apoya una moción de censura

A pesar de reclamar una convocatoria anticipada de las elecciones, Felipe González ha considerado que no es el momento de presentar una moción de censura contra el Gobierno, pese a que muchos partidos "están muy apresurados" en este sentido.

El expresidente ha avisado al Partido Popular de que no es la mejor opción porque, entre otros motivos, se dejaría de hablar de la imputación de Zapatero "para hablar de la moción de censura".

"Si fueran una oposición inteligente", no se meterían "en el lío de una moción de censura", ha sentenciado González.