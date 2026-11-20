Los relatos conspirativos sobre la dana, entre el 29 de octubre de 2024 y el 31 de enero de 2025, se construían de forma elaborada en Telegram y saltaban después, en versiones más cortas y fáciles de compartir, a TikTok e Instagram, las plataformas en las que se informan adolescentes y jóvenes.

Así lo refleja 'Clima de bulos: adolescentes ante la desinformación en la dana' el informe que Plan International publica este viernes sobre cómo influyen los fenómenos climáticos extremos y la exposición a contenidos digitales en las percepciones y comportamientos climáticos de la juventud de 16 a 24 años, con la dana de Valencia como caso de estudio.

Para ello, el estudio ha combinado una encuesta online a 654 jóvenes (con sobrerrepresentación de la muestra de Comunitat Valenciana), dos grupos de discusión online y un análisis de la conversación digital a partir de un corpus de 251.120 usuarios y 527.615 comentarios publicados en X, TikTok, Instagram y Telegram durante el periodo comprendido entre el 29 de octubre de 2024 y el 31 de enero de 2025.

En Telegram circulaban las versiones más elaboradas de las teorías conspirativas sobre la catástrofe. El informe identifica allí narrativas sobre geoingeniería y manipulación del clima, supuestas víctimas ocultas o la Agenda 2030 y el control de las élites, entre otras. Estas narrativas reaparecen después en TikTok, en Instagram o en ambas redes, ya simplificadas y listas para compartir.

Además, según la encuesta, las redes sociales (62%) son la herramienta que más usan para informarse sobre cambio climático, aunque no buscan con frecuencia información intencionadamente sobre el tema, sino que les llega de manera incidental.

Las aplicaciones de mensajería las usan especialmente quienes vivieron la catástrofe de cerca. El 30% de las personas jóvenes afectadas por la dana usa WhatsApp o Telegram para informarse sobre el cambio climático, el doble que la media de la juventud encuestada, que se queda en el 15%.

El informe destaca que "la desinformación forma parte del paisaje diario de la juventud": El 54,7% se encuentra a menudo o siempre con imágenes o vídeos falsos sobre el clima, el 46% con mensajes que aseguran que las soluciones no sirven de nada y el 35,9% con contenidos que niegan el cambio climático. Entre quienes vivieron la dana, la exposición es todavía mayor, con unos diez puntos más que el resto.

"La mayoría no se cree estos mensajes -las mujeres son más escépticas frente a los bulos- y el 53% rechaza que el cambio climático sea un invento para controlar a la población. El problema es la zona gris que dejan", añade.

En este sentido, la investigación revela que el 31% no sabe si la comunidad científica está dividida sobre la existencia del cambio climático, y el informe identifica esa incertidumbre como el principal efecto de la desinformación, que lleva a no saber qué creer. "Como hay un bulo cada dos por tres, ya no me puedo creer nada", resume un chico de 19 años participante en los grupos de discusión.

El 65% confía ampliamente en la comunidad científica para informarse sobre cambio climático, que fue la narrativa principal del 65% de los perfiles científicos y divulgadores. Solo un 17% confía en los creadores de contenido. De hecho, solo el 5% de los influencers analizados centra sus conversaciones en cambio climático.

El 75% de adolescentes y jóvenes cree con total seguridad que el cambio climático está ocurriendo, y entre quienes vivieron la dana la proporción con niveles altos de ecoansiedad se duplica -34% frente a 17%-.

Según el informe, la experiencia directa de un fenómeno extremo contribuye a que el cambio climático deje de percibirse como una amenaza abstracta y pase a ser una realidad cercana. Las personas afectadas por la dana muestran también 19 puntos más de disposición a actuar que el resto.