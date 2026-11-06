Un estudio de la Generalitat detecta suelo seguro para construir en zonas no inundables

Un estudio elaborado por la Generalitat ha identificado 1.600 hectáreas de suelo seguro en el área metropolitana de València con capacidad para construir más de 138.000 viviendas. Para su elaboración se ha utilizado la cartografía de la dana y los condicionantes de inundabilidad.

El objetivo era identificar suelo adecuado para uso residencial e industrial en 89 municipios. Junto a las hectáreas detectadas para uso residencial también se han detectado 1500 hectáreas que podrían destinarse a suelo industrial.

En la ciudad de Valencia se ha detectado que quedaría suelo para desarrollar 16.000 viviendas en una oferta para tres o cuatro años. Según la alcaldesa, Mª José Catalá, este estudio permite identificar donde crecer con mayores garantías de seguridad.

El Vicepresidente tercero y conseller de infraestructuras Vicente Martínez Mus ha reiterado que este estudio no supone una clasificación urbanística inmediata ni convierte automáticamente los terrenos en suelo urbanizable.

La importancia del estudio, en cuya presentación han estado alcaldes de municipios afectados por la riada de 2024, está sobre todo en el modelo que plantea, con crecimientos compactos y próximos a los núcleos urbanos; con servicios y transporte público, y alejados de los terrenos que presentan riesgos incompatibles con estos usos.