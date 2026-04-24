Las entidades reclamarán que Mazón deje su acta en Les Corts apunto de cumplirse dieciocho meses de la DANA

A unos días para cumplirse 18 meses de la DANA numerosas entidades, junto con las asociaciones de víctimas, los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción y el Acuerdo Social Valenciano, reclamarán de nuevo que el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón entregue su acta de diputado y se presente al juzgado de Catarroja.

Recuerdan que Mazón continúa conservando su acta, con el apoyo de Juanfran Pérez Llorca y el Partido Popular y con todos los privilegios económicos y judiciales que esto implica tal y como destaca Mar Bueno, coportavoz de las entidades convocantes.

A esta convocatoria se sumarán las asociaciones 7291 Verdad y Justicia y AMAMA Sevilla.