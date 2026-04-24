PROTESTA

Las entidades reclamarán que Mazón deje su acta en Les Corts apunto de cumplirse dieciocho meses de la DANA

Será el domingo 26 de Abril a las 18,00 horas con una concentración en la plaza de la Virgen de València.

Amparo Sánchez

València |

Familiares de las víctimas de la dana protestan contra Mazón ante el Palau de la Generalitat
Familiares de las víctimas de la dana protestan contra Mazón ante el Palau de la Generalitat | EUROPA PRESS

A unos días para cumplirse 18 meses de la DANA numerosas entidades, junto con las asociaciones de víctimas, los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción y el Acuerdo Social Valenciano, reclamarán de nuevo que el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón entregue su acta de diputado y se presente al juzgado de Catarroja.

Recuerdan que Mazón continúa conservando su acta, con el apoyo de Juanfran Pérez Llorca y el Partido Popular y con todos los privilegios económicos y judiciales que esto implica tal y como destaca Mar Bueno, coportavoz de las entidades convocantes.

A esta convocatoria se sumarán las asociaciones 7291 Verdad y Justicia y AMAMA Sevilla.

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