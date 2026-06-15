El ex futbolista del Valencia Rafa Mir condenado a ocho años y medio de prisión

Rafa Mir, el que fuera futbolista del Valencia y que actualmente milita en el Elche, ha sido condenado a ocho años y medio de prisión por un delito de agresión sexual con acceso carnal y otro de lesiones. La Audiencia Provincial considera probado que no hubo consentimiento por parte de la víctima en unos hechos que se remontan a octubre de 2024 cuando el futbolista vestía la camiseta del equipo valencianista. Ante esta sentencia cabe recurso por parte de Rafa Mir.

Además se ha impuesto una condena de dos año y medios de cárcel a un segundo acusado, amigo de Rafa Mir y también futbolista. Considera probado el Tribunal que cometió un delito de agresión sexual, otro contra la integridad moral y un delito leve de lesión.

Rafa Mir deberá además indemnizar a la víctima con 64.000 euros mientras que el otro condenado deberá hacerlo en 6.280 euros.