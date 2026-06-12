Pérez Llorca anuncia un plan para climatizar las aulas y reformar colegios e institutos

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado este viernes en Torrevieja la puesta en marcha de dos planes para climatizar todas las aulas educativas de la Comunitat Valenciana y para reformar los colegios e institutos públicos, que se pondrán en marcha antes de que termine este año.

Así lo ha explicado Pérez Llorca a este viernes en una declaración institucional tras el pleno del Consell que se ha celebrado en el Ayuntamiento de Torrevieja, donde ha señalado que el primer plan, llamado 'EduClima', estará dotado con 140 millones de euros de los cuales 32 millones se pondrán a disposición de los ayuntamientos durante este 2026 para comenzar cuanto antes con un procedimiento "más rápido" en el que se "reduzca la brurocracia al máximo".

El segundo programa es 'RECOLE', dotado con 40 millones en total, de los que 10 millones se invertirán este mismo año para renovar los colegios y con el que Pérez Llorca se ha comprometido a tener las bases listas en septiembre para que se realicen las solicitudes.

Este dinero se incluye dentro de la inversión de 3.338 millones de euros ya anunciados por Educación en cuatro años para que "la Comunitat Valenciana lidere la apuesta por la Educación pública" con mejoras tanto para los docentes como para el aprendizaje de los alumnos, incluidas mejoras de ratios por aula que empezarán a aplicarse a partir del curso 2027-28.

“Es una cuestión de compromiso", ha señalado en referencia a la inversión educativa Pérez Llorca, quien se ha comprometido a "estar a la altura de esta decisión" y ha añadido sin citar a las organizaciones sindicales que "aplicar hoy estas medidas no es incompatible con seguir negociando mañana".

El president ha afirmado que "la escuela no puede ser un campo de batalla partidista y un instrumento de confrontación permanente", por lo que hay que "centrarse en lo verdaderamente importante: La calidad de la enseñanza, el trabajo de los docentes y el futuro de nuestros alumnos", todo ello tras expresar su "respeto hacia quienes han secundado esas movilizaciones".

Junto a los dos planes, el Consell espera realizar 5.000 contrataciones docentes extraordinarias añadidas a 2.742 profesores que se destinarán exclusivamente a la bajada de ratios, el aumento de los profesionales de educación social en un 30 por ciento, la apertura de 36 nuevas aulas UECO, que suponen la incorporación de 108 profesionales, y el aumento de la oferta en FP con de 19 ciclos formativos.

También aumentar los puestos adicionales de educación sobrevenida, para lo que se harán 700 contrataciones en el próximo curso con una dotación de 35 millones de euros.

Ratios

En cuanto a las ratios, ha especificado que en el proceso de admisión de abril de 2027 se empezará a aplicar la rebaja "y allá donde sea posible la aceleraremos aún más con la idea de alcanzar" los objetivos de 22 alumnos en infantil y primaria (una disminución en las aulas del 12 por ciento), de 25 en secundaria (-17) y de 28 en bachillerato (-20).

"Lo que pido es que no dejemos pasar más tiempo y que las mejoras lleguen ya a las aulas mientras continuamos hablando de todo lo demás. Es dar un paso real por primera vez y de forma seria en la mejora del sistema educativo" con "bajada de ratios, mejoras en los colegios y más profesores", según el jefe del Consell, quien ha insistido en "dejar las palabras para pasar a las acciones".

"Si somos capaces de sentarnos y de anteponer la educación a cualquier otro interés, las medidas crecerán y los compromisos irán a más", ha declarado Pérez Llorca, quien ha terminado la declaración institucional sosteniendo que "podemos construir juntos porque cuando hay acuerdo gana la educación y cuando gana la educación ganan los valencianos".