Hoy venía pensando en... las alegrías que nos da Valencia Basket

Hoy venía pensando en… las alegrías que nos está dando Valencia Basket.

Los de Pedro Martínez ya están en la final. A Valencia Basket le han bastado tres partidos de cinco en semifinales para meterse en la final de la Liga ACB. Y aunque sea ante el Barcelona no cabe duda que los valencianos llevan el cartel de favoritos. Por la gesta histórica de la Final Four y por la excelente temporada regular que han hecho. No cabe duda que este año, al margen de la permanencia del Levante, las alegrías para el deporte valenciano han llegado de la mano del baloncesto.

Y es que Pedro Martínez, si Pedro el que hizo a Valencia ganar la única liga que tiene en sus vitrinas, ha dotado a su equipo de un carácter competitivo y un estilo de juego envidiable. Sí ya sé, no voy a repetir una y otra vez como vengo haciendo todo el año, las excelencias de este equipo pero no me canso de decir lo importante que es tener un buen entrenador en el banquillo para sacar el máximo rendimiento a una plantilla. Y Pedro, con todas sus excentricidades que las tiene, es uno de los mejores entrenadores del baloncesto europeo.

Entrenador y jugador franquicia. Ayer mientras veía el tercer partido de semifinales ante la Penya me preguntaba que será de Valencia Basket la temporada que viene cuando Jean Montero ya no esté. El nivel de este jugador es superlativo hasta el punto de que Olimpiacos le ha puesto un montón de billetes encima de la mesa difícil de igualar por Valencia Basket. Sin Montero el año que viene no me cabe duda que la cosa no será igual pese a que será labor de la dirección deportiva encontrarle un buen sustituto.

Pero eso ya vendrá. Como dijo Pedro Martínez ahora es momento de celebrar el pase a la final. Creo que es la primera vez que escucho al técnico decir la palabra “celebrar”. Me sorprendió aunque es lógico. El equipo ha cumplido de sobra las expectativas incluso superándolas en la Euroliga. Lo que tenga que venir el jueves en el Roig Arena ante el Barça ya vendrá. Mientras, sigamos disfrutando de este equipo…