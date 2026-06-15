Valencia Basket

Estas son las fechas y horarios de la final de la Liga ACB para Valencia Basket

Los de Pedro Martínez eliminan con un contundente 3-0 al Joventut en semifinales

Eduardo Esteve

Valencia |

Estas son las fechas y horarios de la final de la Liga ACB para Valencia Basket
Estas son las fechas y horarios de la final de la Liga ACB para Valencia Basket | valenciabasket.com

Valencia Basket ya está en la final de la Liga ACB. Con una victoria 75-87 en el Olímpico de Badalona los taronga sellaban el pase a la final con un contundente 3-0. Ahora toca el Barcelona con el factor cancha a favor de los valencianos.

El primer partido se disputará este jueves a las 20:00 en el Roig Arena mientras que el segundo será el sábado a las 20:00 en el mismo escenario. La final se trasladará a Barcelona el lunes 22 de junio a las 20:00. Si hiciera falta un cuarto partido en Barcelona sería el miércoles 24 de junio a las 20:00 y si se necesitara un quinto sería en Valencia el sábado 27 de junio a las 20:00

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