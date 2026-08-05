SUCESOS

Detenido por apuñalar a un menor de 14 años en València tras una discusión previa

El menor tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario para ser atendido de las heridas.

EFE

Valencia |

Coche policia nacional.
Coche policia nacional. | Policia Nacional

La Policía Nacional ha detenido a un joven de 25 años como supuesto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa por apuñalar a un menor de 14 años tras una discusión previa entre dos grupos de amigos en València este fin de semana.

La agresión se produjo a las 05:30 horas del pasado domingo en la calle Reus de la ciudad cuando el supuesto agresor vio al menor y lo alcanzó hasta apuñalarlo, causándole lesiones en el costado, la ingle y el codo derecho, según ha informado la Policía Nacional.

El menor quedó sangrando por el costado en la vía pública y cuando llegó una patrulla de la Policía Nacional manifestó que otro joven, al parecer al que conocía de vista, le había apuñalado, después de una discusión entre dos grupos de amigos dos horas antes en otro lugar.

Por la mañana de ese día, sobre las 11 horas, la Policía Nacional arrestó al supuesto agresor en su domicilio de València, un joven de 25 años, por homicidio en grado de tentativa.

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