El número de compraventas en la provincia de Valencia, durante el tercer trimestre del año, ha sido de 9703 lo que supone un ascenso de apenas el 1 por ciento con respecto al trimestre anterior. En términos interanuales se ha producido un descenso alcanzando las 40.000 compraventas. Son datos que recoge el informe elaborado por el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia.

En la ciudad de Valencia se han registrado 2356 compraventas con un descenso trimestral del 2´1 por ciento. Según detalla Luis Fabra, director de la Cátedra Mercado Inmobiliario, la vivienda usada es la causante del descenso de la actividad inmobiliaria.

Reiteran que también se está detectando que, ante el elevado precio de las viviendas en Valencia ciudad y el área metropolitana, muchas personas están apostando por vivir a 40 o 50 kilómetros de la capital tal y como reconocen Vicente Díez, vicepresidente y portavoz de COAPIV, y Lluis Planells, vocal de APIVA.

En cuanto al alquiler en el caso de Valencia ciudad afirman que el precio medio es de 1700 euros lo que está expulsado a la gente del mercado. Un precio que reiteran no bajará mientras no suba la oferta así como también la seguridad jurídica de los propietarios para que apuesten por ponerlas en alquiler. Aseguran que muchos prefieren tenerlas cerradas o venderlas ante la falta de garantías suficientes.

Reiteran que el precio del alquiler no bajará mientras no suba la oferta y para ello creen que también se debe apostar por otras formas de incrementarla como por ejemplo mejorar la legislación urbanística.