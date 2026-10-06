29O

Convocan dos marchas desde Albal y Benetússer el 29 de octubre en memoria de las víctimas de la DANA

Las dos columnas concluirán en el barranco de Catarroja-Massanassa

ondacero.es

València |

Archivo - Decenas de personas durante una manifestación convocada bajo el lema 'Mazón a presò'.
Archivo - Decenas de personas durante una manifestación convocada bajo el lema 'Mazón a presò'. | Jorge Gil - Europa Press - Archivo

Comités Locales han convocado para el próximo 29 de octubre, dos años después de que tuviera lugar la catastrófica dana, que ha dejado 233 víctimas mortales en la provincia de Valencia, dos marchas desde Albal y Benetússer en memoria de las víctimas.

En concreto, la primera marcha saldrá a las 17 horas desde la Avenida Pare Carlos Ferris, 14, de la localidad valenciana de Albal, y llegará hasta el barranco de Catarroja-Massanassa.

La segunda marcha partirá a las 17 horas desde Benetússer, Avinguda del Camí Nou, 86, y también concluirá en el mismo barranco de Catarroja.

El acto concluirá a las 17.45 horas con el encuentro de las dos marchas en el barranco, donde se efecutarán diferentes intervenciones y actuaciones.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid