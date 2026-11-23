El Léleman Conqueridor sigue con sus buenas sensaciones en casa logrando una victoria de mucho prestigio ante el Grupo Herce Soria. Los locales se impusieron por 3-1 (25-23/22-25/25-16/25-24) en un gran partido que tuvo emoción hasta el final, con la expulsión de Toribio y el conjunto visitante salvando tres bolas de set que pusieron en apuros el tercer triunfo de los valencianos que siguen intratables en Nou Moles.

Los locales no pudieron empezar mejor el encuentro con dos arriba desde el saque de Vicente Monfort, que rápidamente fue respondido por el conjunto soriano. Jav Monfort cogió el testigo de su hermano para empezar a marcar diferencias y provocar el tiempo de Toribio al 9-6. La pausa surtió efecto para recuperar a un Grupo Herce Soria que llegaba a ponerse por primera vez por delante (12-13). Gustavo Romaní no quiso perder el rumbo del encuentro y con dos acciones consecutivas ponía de nuevo a los suyos por delante y el técnico visitante gastaba el segundo tiempo bastante lejos del desenlace del set. Su equipo respondió poniéndose dos arriba pero aparecieron Javi Monfort de nuevo y un Luis Vidal que se atrevió a lanzarse al suelo para defender una pelota que ponía a rugir Nou Moles. En la tercera bola de set, el Léleman conseguía convertir la primera manga por (25-23).

Grupo Herce Soria salió a morder en el segundo set con tres puntos arriba que logró recuperar el propio Bertassoni pidiendo un tiempo muerto tempranero para que el equipo no se dejara llevar. Al 7-7, el marcador fue variando de dominador hasta que un par de acciones del conjunto azulón permitió abrir diferencia de cuatro en el tramo decisivo. El Conqueridor no se marchaba del set y recortaba distancias, no sin evitar que Toribio reaccionara desde el banquillo para frenar la dinámica. El Conqueridor, a uno de diferencia, no pudo aguantarle el pulso en varios puntos muy disputados que terminaron cayendo para los visitantes (25-21)

El Conqueridor estaba bien plantado en pista y en el tercer set sacó una de sus mejores versiones de toda la temporada. Si bien el conjunto visitante tomaba la delantera en los tanteos, los de Bertassoni rompieron complletamente el partido cuando Gustavo Romaní llegó al saque y Vicente Monfort empezó a controlar los puntos de absolutamente todos sus compañeros. El que más lo aprovechó situación fue Jonás Ponzio que enloqueció con sus remates a la grada de Nou Moles mientras el técnico visitante intentaba frenar la hemorragia. Solo un error al saque de Romaní permitió perder la racha que se fue al (18-12). La presión de los valencianos no bajó ni por un momento, que sabían que tenían el set prácticamente asegurado, cerrándolo finalmente por 25-16.

La tensión llegó con un cuarto set que tuvo absolutamente de todo. Conqueridor dominaba la primera parte y sin hacer mucho ruido los sorianos recortaban hasta ponerse por delante en el 18-19. Bertassoni solicitaba la pausa y a la vuelta, el saque rival caía a la red y Javi Monfort volvía a tirar del equipo con un 20-19 que levantaba de nuevo a Nou Moles. Toribio respondía de igual manera y varias defensas de Juanmi y

Aharón permitieron que los valencianos se pusieran dos arriba. Luis Serrano resurgía de nuevo en un momento clave y tras una decisión polémica, el técnico del Grupo Herce Soria quedaba expulsado. El Conqueridor tenía el 24-21 en la mano pero los sorianos demostraron por qué son uno de los grandes equipos de la Superliga, resistiendo hasta el 24-24. Jonás Ponzio y un triple bloqueo en la red dieron una de las victorias de la temporada para el Conqueridor.