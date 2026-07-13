La Comunitat Valenciana registrará de nuevo esta semana temperaturas por encima de 40º

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana ha advertido de que por delante hay una semana "muy adversa", especialmente a partir del miércoles, con un nuevo episodio cálido que elevará los termómetros de nuevo por encima de los 40ºC.

Además de las altas temperaturas, que superaran los 40 °C en el interior y el prelitoral de Valencia, se producirá una importante intrusión de polvo en suspensión y tormentas secas en el interior. Por su parte, el Centro de Coordinación de Emergencias 112CV ha recordado que hay alerta por temperaturas máximas y alto riesgo de incendio forestal en el interior de Valencia.

Ante esta situación, subraya la importancia de proteger el hogar del sol, con las persianas bajadas; revisar cómo están los familiares mayores y no hacer fuego ni dejar residuos en zonas forestales.