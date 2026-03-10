La Comunitat registró 73 agresiones a médicos en 2025, 48 de ellas en Valencia

Los colegios oficiales de médicos de las tres provincias de la Comunitat Valenciana registraron durante el pasado año 73 agresiones a médicos, 48 de ellas ocurridas en la provincia de Valencia y en las que principales víctimas fueron mujeres médicas y en el ámbito de la Atención Primaria.

Según un comunicado del Colegio de Médicos de Valencia (ICOMV), sus servicios jurídicos recogieron 48 denuncias por agresiones a médicos y médicas de la provincia durante 2025, lo que supone un incremento del 17 % respecto al año anterior, cuando se registraron 41 casos, y del 118 % desde 2020, cuando se contabilizaron 22 agresiones.

Se trata de la cifra más alta registrada hasta ahora por el Colegio de Médicos de Valencia, lo que confirma la tendencia creciente de agresiones al personal médico en los últimos años, según un comunicado de la entidad colegial.

De acuerdo con los datos recogidos por el departamento de Servicios Jurídicos del ICOMV, las mujeres médicas continúan siendo las principales víctimas de estos ataques, y durante 2025, 35 médicas fueron agredidas, lo que representa el 73 % del total, frente a 13 médicos.

En cuanto al ámbito asistencial, la Atención Primaria concentra el mayor número de incidentes, con 28 agresiones registradas, seguida del ámbito hospitalario con 14 casos, además de 3 agresiones ocurridas durante desplazamientos profesionales o en domicilio.

Respecto a la tipología de los ataques, las amenazas y coacciones siguen siendo la forma más frecuente de agresión, con 33 denuncias, seguidas de 8 casos de insultos o vejaciones y 7 agresiones con lesiones, de las cuales 2 fueron físicas y 5 psíquicas. En tres de estos casos, la agresión provocó baja laboral en la profesional afectada.

La gran mayoría de los incidentes se produjeron en el propio entorno asistencial y durante la jornada laboral. En concreto, 44 agresiones ocurrieron en horario laboral y también 44 fueron presenciales, lo que refleja que los ataques se producen principalmente en el contacto directo entre paciente y profesional.

En relación con el ámbito de ejercicio profesional, 38 agresiones se produjeron en el sistema sanitario público, mientras que 10 tuvieron lugar en el ámbito privado, según el comunicado.

Las discrepancias con la atención médica recibida continúan siendo el principal detonante de estos episodios, con 41 casos registrados, muy por encima de otros motivos como el tiempo de espera para ser atendido o desacuerdos relacionados con informes médicos o incapacidad temporal.

A nivel autonómico, los tres colegios oficiales de médicos de la Comunitat Valenciana registraron 73 agresiones a médicos durante 2025. En el conjunto de España, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos contabilizó 879 agresiones, lo que supone la cifra más alta registrada hasta la fecha, confirmando la tendencia creciente de ataques a profesionales sanitarios en todo el país.

El ICOMV ofrece apoyo jurídico y psicológico ante agresiones

El Colegio de Médicos de Valencia recuerda que estas cifras reflejan únicamente las agresiones denunciadas ante la institución, por lo que la realidad podría ser aún mayor.

Ante esta situación, el ICOMV insiste en la importancia de denunciar cualquier agresión, recordando que los médicos valencianos cuentan con el apoyo de los Servicios Jurídicos del Colegio, que ofrecen cobertura legal integral, así como con la Oficina de Atención Social, que presta atención psicológica a los profesionales que lo necesiten.

Además, la corporación colegial mantiene desde hace años un taller de prevención de agresiones y autoprotección, impartido por fuerzas de seguridad, que ofrece a los profesionales herramientas para identificar situaciones de riesgo y evitar que posibles conflictos escalen hasta convertirse en agresiones.

Con motivo del Día Europeo contra las Agresiones a Profesionales Sanitarios, que se conmemora cada 12 de marzo, el Colegio de Médicos de Valencia recuerda la necesidad de seguir trabajando de forma conjunta para erradicar esta lacra.

La corporación colegial insiste en la importancia de promover el respeto hacia los profesionales sanitarios y de reforzar las medidas de prevención y protección para garantizar que los médicos puedan ejercer su labor en un entorno seguro.