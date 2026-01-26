Comisiones Obreras plantea políticas integrales de vivienda para abordar el problema actual

Comisiones Obreras reitera que en la actualidad tener un trabajo no garantiza poder emanciparse lo que supone un retroceso social de primera magnitud. Aseguran que en la actualidad la gente joven encadena diversos trabajos y se ven obligados a seguir viviendo con sus padres lo que retrasa su emancipación

Reclaman que se cuente con los agentes sociales para poder abordar políticas integrales de vivienda entre ellas la rehabilitación de viviendas vacías. La secretaria general de Comisiones Obreras, Ana García, lamenta que el derecho a la vivienda se haya transformado en un negocio.

Lamenta que la Generalitat haya reducido las partidas destinadas a vivienda y que la tendencia se mantenga a la baja por lo que piden políticas públicas que pongan a las personas en el centro. Según García la situación es mucho peor en la zona de los municipios afectados por la DANA donde más han subido los precios a nivel provincial.

Ante esta subida reitera que muchas familias afectadas se han visto obligadas a irse de sus municipios mientras sus viviendas son rehabilitadas.