La comisión DANA de Les Corts echará el cierre diez meses después de las primeras declaraciones

La comisión de investigación de la DANA de Les Corts Valencianes concluirá unos diez meses después de las primeras comparecencias en ella. Lo han acordado PP y Vox, con mayoría en la comisión y en el Parlamento valenciano, pese a la oposición de las formaciones políticas de izquierdas. PSPV-PSOE y Compromís censuran esta decisión y aseguran que, de esta manera, quedan muchos comparecientes y documentos pendientes de tomar en consideración.

"Es una comisión de investigación completamente trufada de irregularidades", opina la socialista Alicia Andújar. "Todo esto tiene una intención bien clara, que es que no se sepa que la gestión de la emergencia aquel día por parte de los representantes del PP fue nefasta", zanja esta representante del PSPV-PSOE en la comisión de investigación de la DANA de Les Corts Valencianes.

"Triste pero tampoco podemos decir que inesperado. El PP, y ahora con Vox, nos tiene acostumbrados a este tipo de comisiones de investigación tramposas en casos dramáticos para la sociedad valenciana", valora el valencianista Carles Esteve. "Ya lo hicieron exactamente igual con el caso del accidente del Metro y ahora vemos el mismo modus operandi, que es pegarle carpetazo a una comisión de investigación", expone el portavoz adjunto de Compromís.

El PP responde y carga contra el Gobierno: "Es kafkiano"

El PP no ve contradicción alguna en el cierre de la comisión de investigación de la DANA del Parlamento valenciano. Los 'populares' afirman estar dando cumplimiento al plan de trabajo aprobado por ellos y por VOX al inicio y pone el foco en el Gobierno. "Quieren saber más, quieren investigar más, pero no se dan cuenta de que son ellos los únicos que no han venido a comparecer, a dar la cara y a dar explicaciones a la comisión", responde el síndic del PP, Nando Pastor.

"Es triste pero es así. Es kafkiano, es surrealista", prosigue Pastor. "No conozco a nadie del Gobierno de España ni a ninguna agencia estatal del Gobierno de España que haya venido y se les ha citado a todas", critica el síndic del PP en respuesta a las críticas emitidas desde PSPV-PSOE y Compromís con motivo de esta última decisión.

Últimas comparecencias antes del cierre de la comisión

Antes de la jornada final del 27 de mayo, la comisión DANA ha citado a declarar al comisionado de la Generalitat para la Reconstrucción, Raúl Mérida, y al excomisionado del Gobierno para la Reconstrucción, José María Ángel, para el día 11 de mayo.