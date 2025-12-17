Gobierno y Generalitat pactan una comisión mixta para la recuperación tras la DANA

El 'president' de la Generalitat, JuanFran Pérez Llorca, ha avanzado este miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido a constituir una Comisión Mixta de reconstrucción tras la DANA. Se trata de una reivindicación del Consell desde hace meses, que ha nacido del primer encuentro entre los dos dirigentes.

Este organismo, todavía sin fecha de inicio concreta, estaría conformado por el Ejecutivo central, el Consell, los pueblos afectados y probablemente --así lo ha pedido el dirigente autonómico-- la Diputación de Valencia.

El 'president' ha hecho entrega de un documento con 100 acciones "para avanzar juntos" y que recogen "reivindicaciones históricas" de la Comunitat, pero también "con necesidades que han surgido en los últimos tiempos".

Entre ellas, destaca la reconstrucción postdana y, en este sentido, Pérez Llorca ha asegurado que tiene el compromiso del Gobierno de activar la Comisión Mixta, en la que se prevé que participen el ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres y el vicepresidente tercero de la Generalitat, Vicente Martínez Mus. "Yo solo llevo quince días en el cargo aproximadamente y no lo veo como un éxito, porque yo creo que eso tendría que haberse hecho desde el principio. Habrá que preguntarle al ministro (por qué se ha tardado tanto tiempo en constituir esta comisión mixta", ha proclamado.

Cuándo se le ha preguntado por las sensaciones tras el encuentro, ha comentado que no son las que le hubiera gustado porque la Comunitat Valenciana "va a seguir teniendo" sus "grandes problemas", no ha habido un "punto de inflexión" al no haber arrancado un compromiso sobre que los 2.500 millones movilizados desde la Generalitat mediante endeudamiento se conviertan en ayudas directas y "se ha perdido mucho tiempo" en la constitución de la Comisión Mixta. Aún así, ha aseverado que se "cree" que se va a activar ese órgano.

Y a la pregunta de si hay "un deshielo" entre ambas administraciones, el 'president' ha manifestado: "Le podría hablar de una sensación, no de una realidad. Se tiene que demostrar día a día. Si usted me hace la misma pregunta de aquí a ocho meses a lo mejor se lo traslado, pero hoy no me atrevo a decirlo". Y ha insistido: "La Comisión Mixta está bien, pero han pasado 414 días desde la tragedia".

Pérez Llorca ha enfatizado la necesidad de "celeridad", tanto en las ayudas a la reconstrucción como en las infraestructuras. Al respecto, ha recalcado que justo ayer en la Comunitat Valenciana se vivió de nuevo una lluvia intensa que causó problemas de inundación en poblaciones de la zona DANA debido a que "hay muchas obras que están pendientes de mejorarse o de realizarse".

Esas actuaciones que faltan por ejecutar "se tienen que tramitar por urgencia", ya que "si se atienden siempre a procedimientos ordinarios que están establecidos en la ley de contratos va a ser muy difícil se terminen". Por ello, le ha reclamado a Sánchez "buscar modificaciones legales o tramitaciones urgentes para que esas obras se hagan lo antes posible".

El representante de la Generalitat ha reconocido que "ha habido un desembolso económico muy importante de los municipios afectados por parte del Gobierno de España para afrontar esas obras de renovación de alcantarillados, etc.", pero ha precisado que "están bloqueados". "Una petición que me han hecho varios alcaldes de municipios afectados, sean del partido político del presidente del Gobierno o del mío porque tienen todos el mismo problema, es que se puedan tramitar por urgencia para adelantar plazos y que esas obras se terminen cuanto antes".

Ha agregado que el Gobierno "sobre todo está trabajando en reforzar los muros y los cauces de barrancos y ríos que pasan por las ciudades, pero hay otras obras que están previstas que son las que tienen que evitar que vuelva a haber una desgracia de la envergadura" de la DANA de 2024 y que "van muy retrasadas". "¿Eso qué significa? Que si vuelve a llover una cantidad similar a la que pasó el día de la DANA, estamos en la misma situación de riesgo", ha alertado.

Igualmente, le ha hecho llegar al presidente Sánchez la petición de comerciantes y afectados para que las ayudas no tributen. "Es cierto que el Gobierno aprobó un paquete de medidas que exoneró de tributación, pero también es cierto que sobre las ayudas que sacó la Generalitat, en dos ocasiones la consellera de Economía le pidió al Gobierno de España que adoptasen la medida legal que permitiese no tener que tributar por esas ayudas y esas dos cartas que se enviaron no han tenido respuesta, por lo que le he pedido que por favor se solucione ese tema", ha lamentado.

Llorca ha manifestado a Sánchez que en la Comunitat hay "cierta sensación de discriminación respecto al trato que recibe" este territorio, "incluso en el tema de las ayudas DANA". Lo ha ilustrado con el hecho de que la movilización por parte de la Generalitat de 2.500 millones para obras y ayudas "se ha hecho a través de la permisibilidad del Gobierno a la hora de endeudarnos más". "Y lo que yo le he pedido es que esto no sea una deuda, sino que sea una ayuda directa a fondo perdido que haga el Gobierno".