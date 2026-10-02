La cifra de desempleados bajó en 2267 personas en Septiembre en la Comunitat Valenciana

El paro registrado en la Comunitat Valenciana durante el mes de septiembre subió en 2.267 personas respecto a agosto. Esto hace que la cifra total de personas desempleadas se eleve hasta las 296.786, según el Ministerio de Trabajo. El paro subió el pasado mes en las provincias de Alicante y Castellón mientras que bajó en Valencia.

Del total de personas desempleadas en torno a 181.200 son mujeres y 115.600 hombres, del total hay 20.142 menores de 25 años. Se registraron 45.217 contratos más que en agosto, hasta cerca de los 142.800. De ellos en torno a 78.700 fueron indefinidos y 64.100 temporales.

Entre los extranjeros el paro subió en 4.816 personas respecto al mes anterior por lo que la vicepresidenta primera y consellera de Empleo, Susana Camarero, reclama recursos al gobierno central.

Por sectores, el paro subió en el colectivo sin empleo anterior, y bajó en todos los demás, sobre todo en servicios, en construcción, industria, y agricultura. Desde la Confederación Empresarial Valencia, su secretaria general, Inmaculada García, cree que se debe aprovechar la incorporación de nuevos trabajadores.