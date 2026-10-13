Cielo poco nuboso, máximas en ligero descenso y viento flojo este martes en la Comunitat Valenciana

El cielo de la Comunitat Valenciana estará este martes poco nuboso, con intervalos de nubes bajas por la mañana en el litoral y nubosidad de evolución en el interior norte, donde hay baja probabilidad de precipitaciones débiles y aisladas.

Las temperaturas mínimas no variarán o subirán ligeramente, las máximas sufrirán un ligero descenso o no cambiarán y el viento será flojo de dirección variable, predominando la componente sur durante las horas centrales, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Previsión miércoles

El miércoles predominará el cielo nuboso, principalmente de nubes bajas y con probabilidad de precipitaciones débiles, especialmente en los litorales y zonas altas de la mitad sur.

Las temperaturas mínimas registrarán cambios ligeros, las máximas bajarán ligeramente en el interior y apenas variarán en el litoral, y el viento será flojo y de dirección variable, predominando la componente este durante las horas centrales, moderado en el litoral del tercio sur.