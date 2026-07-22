La CHJ define la estrategia para reducir el riesgo de inundación en el territorio afectado por la DANA

La Confederación Hidrográfica del Júcar trabaja ya en la redacción de los diez proyectos destinados a reducir el riesgo de inundación en las cuencas del Poyo, Magro y Pozalet-Saleta tras la DANA. Los trabajos han sido adjudicados por el Ministerio para la Transición Ecológica por un valor de cerca de cuatro millones de euros.

Los técnicos de la Confederación trabajan de forma coordinada con las empresas adjudicatarias para definir las actuaciones más prioritarias y establecer una hoja de ruta que permita desarrollar los proyectos de manera escalonada.

La previsión es disponer durante el próximo otoño de las primeras propuestas de actuación. A partir de ese momento, la Confederación impulsará un proceso de participación pública para que las administraciones, entidades y ciudadanía puedan conocer las diferentes alternativas y realizar aportaciones antes de definir las soluciones finales.