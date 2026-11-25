"Negar la violencia machista es poner en peligro la vida de las mujeres". Esta ha sido una de las afirmaciones que el sindicato CCOO PV ha plasmado en un muro de protección con 'ladrillos' de cartón. Se trata de un acto simbólico que han realizado con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Después, han guardado un minuto de silencio en memoria de las 46 mujeres que han sido asesinadas en España en lo que va de año, seis de ellas de la Comunitat Valenciana, y por las 1.386 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde 2003 y los 68 menores víctimas de esta violencia desde 2013.

Antes del acto, la secretaria general de CCOO PV, Ana García Alcolea, ha mostrado la preocupación del sindicato por una "rearticulación del Patriarcado encabezada por la derecha y por la extrema derecha". "Tiran de manual de negacionismo, de ataques al feminismo, de bulos y de racismo con una falsa idea de dar seguridad a las mujeres, como si el machismo, que es la base de la violencia de género, tuviera religión o ideología", ha afirmado.

Por su parte, la secretaria de Dones, Igualdad y Coordinación del Diálogo Social de CCOO PV, Empar Pablo, ha cargado contra "el anterior Gobierno de Mazón y el actual de Pérez Llorca, que continúan sin tener vigente un Pacto contra la violencia de género en el que las mujeres". "Tenemos un pacto caducado", ha señalado.

Pablo ha abogado por combatir la violencia de genero en los centros de trabajo, donde "sabemos que el acoso sexual, la discriminación y la desigualdad continúan presentes en la vida de las mujeres y condicionan su vida y autonomía".

En este sentido, ha apuntado a la Encuesta Europea de Violencia de Género (EEVG) 2022, que registra un 28,4% de mujeres que reconocen haber sufrido acoso sexual en algún momento de su vida en el ámbito laboral. "Se necesitan protocolos efectivos, prevención y protección", ha puntualizado.