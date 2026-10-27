Catalá reclama al Ministerio del Interior un refuerzo de la seguridad para evitar disturbios en Valencia

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha enviado una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que actúe y adopte medidas que impidan que el sábado se produzcan disturbios como en Barcelona y Bilbao, tras las convocatorias que se están promoviendo en redes sociales.

Además esta tarde habrá una reunión entre el subdelegado del Gobierno en Valencia y el concejal de Policía y Seguridad, para analizar como abordar el grave riesgo que se plantea, y ha avanzado que no descarta convocar este viernes una Junta Local de Seguridad Extraordinaria para evitar daños.

Catalá ha reiterado que le preocupa muchísimo lo que está pasando en otras ciudades españolas.

Ha reiterado que hay que evitar agresiones contra los comercios puesto que suponen pérdidas para la economía de la ciudad por lo que confía en una pronta respuesta por parte del Ministerio.

Intento de desestabilizar

El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, enmarca esta serie de altercados en un intento de “desestabilizar” la democracia española desde fuera. Lo ha dicho Sordo en Quart de Poblet, en el primer acto de una gira que el sindicato emprende para invitar a secundar la huelga general del 11 de noviembre.