Disturbios en Barcelona: 36.000 euros de destrozos en mobiliario urbano y advertencia a los padres de menores detenidos de que "no se pueden ir de rositas"

Barcelona se convirtió el pasado sábado en una auténtica batalla campal. El caos reinó en la ciudad condal entre disturbios y saqueos, con más de 128 detenidos, 72 de ellos menores. Además, según fuentes municipales, "una primera valoración de los desperfectos causados sitúa en 36.000 euros el coste de los daños en el mobiliario urbano".

La convocatoria, que en un principio se basaba en la protesta "por la calidad de los institutos", siguiendo la tendencia de países como Francia, Albania e Italia, acabó con 23 negocios saqueados y varios vehículos y contenedores incendiados.

Parlon afea la reacción de la derecha ante los destrozos

La consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, ha asegurado este lunes que, claramente, hubo voluntad de desestabilización y caos de los organizadores de los disturbios del sábado en Barcelona y que solicitarán a las plataformas por las que se convocó la manifestación información de las cuentas que promovieron los disturbios.

"No había ninguna manifestación, ninguna organización social o política detrás de ese encuentro desordenado, a priori desordenado, pero sí con una finalidad clara, que era crear una sensación de disturbios continuos, saqueos y robos con fuerza, que es lo que hicieron estas personas", ha declarado Parlon.

Parlon ha admitido que los "disturbios, pillaje, caos social, robo con fuerza y enfrentamientos con la policía" han sido un hecho "anómalo", manteniendo que este comportamiento "no es tolerable" y que "estos jóvenes no se pueden ir de rositas".

A su vez, ha criticado la reacción a los disturbios por parte del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y del de Vox, Santiago Abascal, quienes culparon a Pedro Sánchez, de los altercados. "Llevo todo el fin de semana escuchando tonterías de personas que quieren gobernar España, que creo que debemos ser rigurosos y prudentes", ha dicho.

Marquesina de una parada de bus al día siguiente de los disturbios. | Getty Images

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha apuntado directamente a la ultraderecha como responsable de los disturbios y actos violentos que se están produciendo en España en los últimos días y, aunque ha precisado que los saqueos ocurridos en la noche del sábado en Barcelona se tienen que investigar, ha insistido en que "quien sale ganando, en el caos y en el odio, es la extrema derecha".

"Yo lo que diría es que cuando hay que buscar culpables, indudablemente va a haber una investigación en lo que ha pasado en Barcelona, pero cuando hay que buscar culpables, yo me haría la pregunta de quién sale ganando con estos episodios", ha señalado la portavoz del Ejecutivo, quien acto seguido ha respondido a su propia pregunta: "Quien sale ganando, en el caos y en el odio, es la extrema derecha".

Elma Saiz ha profundizado en esta "reflexión" añadiendo que "cuando se siembra el caos, el odio y la desinformación, siempre hay un ganador que es la extrema derecha".

Collboni recalca que hubo "violencia gratuita"

Como se comentaba previamente, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha cifrado en 36.000 euros el valor del mobiliario quemado tras los disturbios del pasado sábado en la capital catalana, reiterando que son 128 los detenidos por los altercados, "el 56 por ciento" menores de edad, por lo que serán sus padres los que "van a pagar" las consecuencias de los destrozos.

Collboni ha denunciado que hubo "violencia gratuita" que "no responde a una protesta", sino que fue "una movilización muy sospechosa que se ha promovido en las redes sociales como TikTok", y que ya se está investigando.

"Hay que mirar quién lo celebra e inferir quién puede estar detrás", ha declarado el primer edil de Barcelona.

Las autoridades quedan pendientes de nuevas informaciones, aunque también se mantienen alerta ante la posibilidad de que se repitan los disturbios esta misma tarde. La plataforma Blocus ha convocado a sus manifestantes bajo el lema "Debemos ser la generación que haga el cambio" en ciudades como Granollers o Girona.