Alumnos de un IES de Tavernes de la Valldigna recuperarán dispositivos afectados por la DANA Adam

El IES Jaume II el Just de Tavernes de la Valldigna (Valencia) ha puesto en marcha un proyecto para ayudar a las personas afectadas por la DANA Adam, que ya realizó durante las inundaciones de octubre de 2024: la recuperación del contenido de dispositivos electrónicos dañados por el temporal. Se trata de una iniciativa en la que participan alumnos del curso especializado en ciberseguridad.

El profesor responsable del programa, David Vidal, ha explicado que el objetivo es replicar el modelo de trabajo que llevaron a cabo hace dos años: "Recuperamos los dispositivos, los limpiamos, extraemos la información que contienen y se traslada a un disco duro que se entrega a los propietarios".

Además de la experiencia a nivel técnico, porque consiste en un proyecto de "aprendizaje-servicio", los estudiantes se llevan también una personal.

Desde el centro educativo se han puesto en contacto con diferentes ayuntamientos de las localidades afectadas, como Els Poblets, Oliva o Miramar.

La iniciativa ha recibido varios reconocimientos, como un premio de la Fundación Cotec por el proyecto 'Aprenem de la Pluja' o el Premio Honorífico INCIBE con motivo del Día de Internet Segura 2025, y ha sido finalista en los Premios Nacionales de Aprendizaje-Servicio (ApS).