La Cámara de Comercio de Valencia considera que no caben rupturas entre EEUU y España

Ante las amenazas de Trump hacia España la Cámara de Comercio de Valencia recuerda que Estados Unidos es un país socio, no sólo en el ámbito económico, y que la americana es una sociedad ligada a la nuestra por lo que no caben rupturas. Desde la cámara afirman que habrá que esperar a que pasos se puedan ir dando. Según su presidente José Vicente Morata es necesario reconducir la situación y pedir paciencia a los empresarios.

Al margen del ámbito empresarial reitera Morata que EEUU es el principal inversor en sectores como el turístico así como en otros del ámbito económico y social. Cree que no tendría sentido que haya limitaciones y espera que Trump cambie de postura.

Nuestro territorio exportó a los Estados Unidos en 2025 productos por valor de 2.106 millones de euros mientras que las importaciones alcanzaron los 1.696 millones.

Relación comercial

En su conjunto, estos datos reflejan una relación comercial significativa entre Estados Unidos y la Comunitat Valenciana, con un notable intercambio de bienes, aunque con tendencia a la baja en el último año, con el país que gobierna Donald Trump como cuarto mercado cliente y sexto proveedor de la Comunitat, según la Cámara.

Como mercado proveedor, detalla que los principales productos que importó la Comunitat en 2024 de ese país fueron frutos secos, componentes de tractores, polímeros de etileno, aparatos médicos, de medida y ortopédicos, habas de soja, maíz, trigo, camiones y aceites de petróleo.