Bordalás: "La temporada no está hecha por haber llegado a una final"

Mientras aún resuenan en Mestalla los cánticos del pasado miércoles, este sábado el Valencia volverá para reemprender La Liga y enfrentarse al Granada. Para Bordalás es importante dejar aparcadas las celebraciones y la final que será ante el Betis. "Esa tiene que ser la capacidad del equipo, de los profesionales. Ya tenemos que centrarnos en La Liga. Cuando llegue la final ya la prepararemos. mañana tenemos un partido importante porque hace tiempo que no ganamos en liga de local. Tenemos que ser consistentes y equilibrados. La temporada no está hecha por haber llegado a una final. Jugamos contra el Granada que se juega muchísimo, no va a ser un rival fácil".

Y añadía que "a nivel mental ya no hay que pensar en la Copa sino en La Liga. Hoy lo hemos comentado en la charla. No podemos lamentarnos por haber tenido menos días de descanso que el rival. Hay que estar preparado física y mentalmente para jugar varias competiciones. El Granada tiene buenos jugadores pese a la clasificación. El año pasado hicieron una gran campaña". Para ello reconoce Bordalás que "hemos tenido una charla para concienciar a los chicos que tenemos que cambiar nuestra mente y pensar en el partido de mañana. Hemos estado analizando al rival. En cuanto a la celebración puedo aparentar ser serio pero somos personas y celebramos de forma efusiva cuando toca. Era un momento de celebración y cada momento toca lo que toca y ahora toca ponernos en modo Liga".

Parte de lesionados

Respecto al estado físico de los jugadores que acabaron con molestias el pasado miércoles, el técnico hay un repaso de todos ellos. "Mamardashvili tenía problemas en la garganta con un poco de fiebre, esperamos contar con él. Paulista ha entrenado sin problemas. Gayá trabajó aparte. La lesión de Jose no es de las más importantes. Sí tiene una pequeña lesión y confiamos en tenerle pronto. Seguro que en breve estará con el equipo",

Felicitación de Peter Lim

Con la clasificación para la final de Copa, Bordalás desvelaba que Peter Lim le ha felicitado a través de Anil Murthy. "Sí me trasladó el presidente la felicitación de Peter Lim. No le doy mayor importancia a si vamos a tener o no una reunión porque hablo día a día con Anil y él me traslada la opinión de Lim. Puede que en los próximos días tengamos esa reunión".

Un éxito el del pasado miércoles que puede suponer una liberación. "Estoy centrado en el día a día y no me considero protagonista de nada. Somos profesionales y tengo que hacer mi trabajo, se ha liberado la plantilla, los aficionados y yo estoy tranquilo porque tengo experiencia para afrontar situaciones" añadía el técnico alicantino.

Cánticos de Bryan quédare y Hugo quédate

También se ha referido a los cánticos de la afición del Valencia pidiendo la continuidad de Hugo Duro y Bryan Gil. "Bryan y Hugo Duro son dos jugadores que han llegado y nos están aportando muchísimo. Estamos centrados en la temporada actual y no pensamos más allá. Quizá con Bryan haya más dificultad porque no hay opción de compra. Si siguen con el rendimiento que están demostrando serían bien acogidos para que continuasen con nosotros".

El Betis, rival en la final de Copa

Aunque hay que aparcar la Copa, el técnico del Valencia hablaba también del rival, el Betis. "Las finales siempre son complicadas. Son dos grandes aficiones y ambas van a estar apoyando a su equipo. Va a haber un ambiente muy bonito porque son dos grandes aficiones. En las finales no hay favoritos. Lo hemos visto a lo largo de la historia del fútbol. No siempre ganan los favoritos. Cuando llegue la afrontaremos para darle una alegría a nuestra afición. Ahora estamos centrados en La Liga y mañana tenemos un partido muy importante".

Y respecto a los cánticos de "Bordalás te quiero" de la afición del Valencia quería "dar las gracias a la afición. Es increíble que coreen tu nombre y reconozcan tu esfuerzo te llena de orgullo. Me gusta más que sean otros los elogiados. A mi me gusta mantenerme en segundo plano".

El Granada rival en La Liga

Y sobre el partido ante el Granada comentaba que "nuestra Liga si tiene alguna virtud es la tremenda igualdad. Hace años se le ganaba a un equipo de la zona baja con cierta solvencia y ahora estamos viendo como equipos que parecían sentenciados como el Levante ganó en el Wanda, al Mallorca, al Elche... Recientemente nos enfrentamos al Alavés que parecía asequible y nos ganó. Si no hacemos un gran partido y somos mejores las posibilidades de victoria se reducen. Queremos recuperar la senda de las victorias y brindarle a la afición una victoria en Liga y sigamos sumando puntos para acercarnos a los puestos de arriba".