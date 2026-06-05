El Banco de Alimentos de Valencia pone en marcha una campaña de recogida para seguir apoyando a los más vulnerables

La Recogida de Primavera del Banco de Alimentos de Valencia ha comenzado en la provincia con el objetivo de movilizar a la ciudadanía en favor de las personas y familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad. La concejala de Servicios Sociales y Mayores, Marta Torrado, ha asistido a la inauguración de la campaña que ha tenido lugar en el corte inglés de Pintor Sorolla.

Gracias a esta iniciativa se consigue abastecer los almacenes para cubrir las necesidades básicas de los colectivos más vulnerables. El presidente del banco de alimentos, Jaume Serra, anima a colaborar.

La iniciativa permitirá canalizar las aportaciones de la ciudadanía para reforzar la atención a quienes más lo necesitan, especialmente en el contexto actual en el que muchas familias continúan afrontando dificultades económicas.